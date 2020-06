Hysaj pronto al dietrofront, sta valutando l’offerta di De Laurentiis

Nel lungo faccia a faccia tra Giuffredi e Giuntoli (si è parlato di Di Lorenzo e Mario Rui)sono state aperte le porte anche per Hysaj: Gattuso ne ha apprezzato la duttilità e la disponibilità e ha chiesto e ottenuto di presentare una offerta al terzino: l’albanese era convinto da tempo di essere arrivato al capolinea della sua avventura napoletana ma ora riflette. Sul tavolo un triennale. Non ci sono ultimatum, prenda il tempo che vuole. Ma è chiaro che la vicenda dei rinnovi tiene occupato Giuntoli in questi giorni: Zielinski è stato blindato e lo stesso è stato fatto per Maksimovic. Ma non è escluso che anche Fabian accetti il prolungamento: si lavora al rinnovo a fari spenti e la fumata bianca potrebbe tenere alla larga il pressing del Real Madrid. Fonte: Il Mattino