Galtier: “Osimhen andrà via sicuramente, avrà bisogno di integrarsi subito”

Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha rilasciato un’intervista a Rfi, ecco le sue parole: “Nel momento in cui sceglierà il suo prossimo club – perchè non giriamoci attorno, andrà via sicuramente – avrà bisogno di integrarsi subito, e capire cosa servirà per rimanere ad alti livelli. È un calciatore che piace a tanti club europei, e nel progetto del Lille conta non solo l’aspetto economico ma anche la volontà del calciatore. Se la società e il presidente sono contenti, e lo è anche il calciatore, è il segno che abbiamo lavorato bene. Abbiamo la stessa visione: Victor vuole vedere cosa potrà accadere a livelli più alti, e ciò è compreso anche nel modello economico della società”.