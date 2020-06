In questo momento il Napoli si guarda intorno, anche per non farsi cogliere impreparato per il dopo-Koulibaly e in cima alla lista c’è sempre Gabriel Magalhaes. Il difensore del Lille è valutato sui 25 milioni, bonus compresi, dove in passato aveva firmato per l’Everton, ma la pandemia ha bloccato tutto. Si attendono sviluppi anche per K2 dove il Liverpool si è tirato indietro, secondo la stampa inglese.

Fonte: Il Mattino