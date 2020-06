[Formazioni] Atalanta-Napoli: Gasperini punta su Ilicic, Politano al posto di Callejon

Giovedì alle ore 19,30 al “Gewiss Stadium”, si giocherà Atalanta-Napoli, una sfida davvero tutta da gustare, tra due squadre in ottima condizione. Gli orobici, giovedì vogliono chiudere una volta e per tutte il discorso Champions, mentre gli azzurri vorrebbero rimettersi in gioco, provando il colpaccio. Per Gasperini c’è da sostituire lo squalificato Malinovski, al suo posto Ilicic. Sulla fascia ballottaggio Castagne-Hatebour, il belga in leggero vantaggio. Infine in difesa Toloi per Djimsiti. In casa azzurra ritornano Ospina, Di Lorenzo, Demme, Zielinski e probabilmente Politano. Quest’ultimo dovrebbe spuntarla su Callejon.

Fonte: Corriere dello Sport