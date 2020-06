De Laurentiis fedele alla sua valutazione su KK

Il parlar chiaro è fatto per Gattuso. Dice: L’80 per cento della rosa attuale resterà qui l’anno prossimo. È la verità. Con lui va in soffitta l’idea della rivoluzione copernicana che c’era in mente questo inverno. In cinque (forse sei) andranno via. Gli indizi sono chiari e portano a Milik, Allan, Ghoulam, Lozano e Callejon. Occhio, nell’elenco non c’è Koulibaly: nel senso, che il senegalese sa quali sono le condizioni per poter lasciare il club azzurro. De Laurentiis lo ha ribadito a Ramadani che ci vogliono almeno 90 milioni di euro per il difensore. Non sarà semplice. Al momento c’è solo il Manchester City. Ma anche perché neppure la Premier deve dare i conti con la crisi.Fonte: Il Mattino