Mastella: “Spero che il Benevento possa diventare l’Atalanta del Sud”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il Benevento ha fatto una cavalcata eccezionale, ieri sera è stata una grande serata, peccato per l’arbitro che ha espulso Caldirola, mi piacerebbe saperne le motivazioni. Abbiamo evitato la sconfitta e puntando al pareggio, abbiamo ottenuto la vittoria. Per fortuna nei festeggiamenti ci sono state delle restrizioni, abbiamo cercato un piano per disciplinare la festa insieme al Prefetto ed al presidente Vigorito. Benevento-Napoli? Tifo Benevento, ma quando non gioca con loro, tifo Napoli. Spero che il Benevento possa diventare l’Atalanta del Sud. Spero si apra un ciclo che ci porta a fare cose buone”.