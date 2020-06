Ciro Venerato: “Ottimista per Osimhen al Napoli. Under? Tutto dipende dal club azzurro”

Per la società di De Laurentiis sono ore frenetiche per il mercato e potrebbero esserci novità importanti. Ne parla a Radio Kiss Kiss il collega della Rai Ciro Venerato. “L’arrivo a Napoli di Osimhen si sapeva da un mese, doveva arrivare prima, ma la scomparsa del padre, ha ritardato il suo sbarco all’ombra del Vesuvio. Il giocatore nigeriano in un primo momento voleva giocare in Premier League, per la lingua e progettualità, ma qualcosa è cambiato. Merito degli intermediari che hanno lavorato ai fianchi. Il prossimo passo sarà convincere il Lille, ma ci siamo per questo acquisto. Under? Il coltello dalla parte del manico è dalla parte del Napoli, perchè il turco è in uscita dal club giallorosso”.

La Redazione