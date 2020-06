Chiariello: “12 milioni a Cavani? Chi è il pazzo che spende questi soldi?”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Non so come escano certe notizie, mi sembrano al di là dei confini della logica e dell’intelligenza. Dalla Spagna dicono che l‘Atletico Madrid molla Cavani ed i giornali dicono che l’offerta migliore è la Roma. Se anche quest’anno hanno fallito l’approdo in Champions League con i ricavi salva bilancio, come possono pensare di dare 12 milioni netti per tre anni a Cavani? Come possono pensare di pagare 70 milioni di euro – perché tale la cifra di Cavani a 33 anni fino a 36 – chi è il pazzo che spende questi soldi? Bisogna che ridimensioni le pretese”.