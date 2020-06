Cento giorni: sarà Atalanta/Napoli a stabilire chi ne è uscito meglio

Ovviamente, quando tutto è ripreso, la domanda sorgeva spontanea. Chi ne verrà fuori meglio? Quale squadra ne risentirà maggiormente? Cento sono stati i giorni di stop. E, da questa «quarantena» prolungata sono state Napoli e Atalanta ad uscirne meglio. Non hanno mai perso un punto nelle loro sfide (e Gasperini ne ha affrontate tre, dovendo recuperarne una), restano a distanza di sicurezza per la «dea», che ne ha dodici di vantaggio per «blindare» il proprio quarto posto. Ma lo scenario è cambiato: e a Gattuso piace crederci: «ce la andiamo a giocare». Guardandosi negli occhi, come dalla prima di ritorno in qua.

CdS