Avversario Napoli – Il Barcellona è una polveriera, la vecchia guardia contro Setien

C’è voluto un pareggio per scoperchiare il vaso di Pandora in casa Barcellona. Perché dopo il 2-2 con il Celta Vigo, che di fatto ha aperto al sorpasso in campionato del Real Madrid, gli animi dei catalani si sono accesi. Lo rivelano alcuni giornali spagnoli, e parlano di frattura tra Setién e lo zoccolo duro dello spogliatoio che a fine partita avrebbero avuto un acceso confronto.

Le parole di Suarez subito dopo il fischio finale hanno fatto emergere tutti i dissapori che evidentemente covano da tempo nelle stanze blaugrana. «I troppi punti persi in trasferta? L’allenatore serve proprio ad analizzare e risolvere certi tipi di situazioni», ha tuonato l’attaccante puntando il dito contro le scelte e le decisioni di Setién. Una volta negli spogliatoi, il clima si sarebbe ulteriormente surriscaldato sfociando in un’accesa discussione tra allenatore e senatori: nodo della contesa gli schemi di Setién e i cambi realizzati nei nefasti 90′ di Vigo: dalla scelta di far entrare Braithwaite al 68′ e sostituire Suarez nel finale fino al tardivo ingresso di Arthur, dentro solo all’86’. Fonte: Il Mattino