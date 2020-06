A. Pedullà: “Strada tracciata del Napoli per Osimhen, gli aggiornamenti”

Durante la trasmissione di Sportitalia “Speciale calciomercato”, il collega Alfredo Pedullà aggiorna sul mercato della società di De Laurentiis. “Detto che le trattative vanno concluse tra le parti in casa, la strada tra il Napoli ed Osimhen è ben delineata. L’accordo è sui 50 milioni + bonus, ingaggio alla punta del Lille sui 3 milioni. Nei prossimi giorni possibile blitz del club azzurro in Francia. Il giocatore nigeriano era in vacanza in maniera ufficiosa, ma in realtà non è così. I transalpini sanno di doversi riscattare per la vicenda Pepè, ormai ci siamo”

La Redazione