Dzenek Zeman, ex allenatore del Pescara, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Le mie dichiarazioni sullo stato fisico dell’Atalanta sono state travisate. Io volevo difendere e fare i complimenti alla squadra per come si allena quindi non mi sento di chiedere scusa a nessuno. Già nel corso dell‘intervista avevo chiarito questo concetto.”