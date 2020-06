Under, il sostituto di Josè: si comincia a parlare di cifre

Per sette anni, il problema non si poneva. O, quantomeno, non era prioritario. Perchè lì, a destra, su quella corsia, prima e dopo la linea mediana del campo, c’era lui, Josè Callejon. Adesso il rapporto sta volgendo al termine. Il Napoli deve guardarsi intorno. Dopo questi ultimi due mesi in cui si avvarrà dello stakanovista Josè, la casella dovrà essere riempita, per questo Giuntoli avrebbe messo nel mirino il nome di Cengiz Under, calciatore della Roma di nazionalità turca. E si comincia anche a parlare di cifre. Su La Repubblica si legge: “Ha cominciato la trattativa con la Roma per Cengiz Under. Non c’è ancora accordo sulla valutazione: gli azzurri sono disposti a spendere 25 milioni di euro”.