Domani andrà in scena la lotta per lo scudetto tra la Juventus e la Lazio. I bianconeri andranno in scena a Marassi contro il Genoa, mentre i biancocelesti contro il Torino. Designati gli arbitri per le sfide di domani.

TORINO – LAZIO Martedì 30/06 h. 19.30 MASSA

SCHENONE – LONGO

IV: ABISSO

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

GENOA – JUVENTUS Martedì 30/06 h. 21.45 CALVARESE

PRETI – TOLFO

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: ALASSIO

