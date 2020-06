UFFICIALE – Buffon e Chiellini rinnovano fino al 2021

Nel calcio di oggi non ci sono molte bandiere che sventolano, ma nella Juventus ce ne sono ben due che restano per sempre. Si tratta di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini che rinnoveranno fino al 2021. Ecco il comunicato del club bianconero. “Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere”.

Fonte: juventus.com