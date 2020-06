Stadio Collana, le proteste: “Costi alti in una struttura pubblica”

ella hanno indossato per manifestare la propria indignazione. L’intento, spiegano, è duplice: «Incontrare la Regione per trattare su possibili rivisitazioni del contratto e informare i cittadini sul blitz speculativo di fronte al quale ci troviamo». Le voci del dissenso. «In una struttura pubblica, lo sport deve essere per tutti. Invece, con la nuova gestione i costi per chi vuole fare attività al Collana sono quasi decuplicati», denuncia Di Mauro, il portavoce. «Chiederemo al ministro dello Sport, Spadafora, di intervenire».