Ennesima prodezza di Mertens: La storia continua…

Prodezza Mertens, il suo tocco è delizioso, pallonetto per scavalcare Letica, il gol numero 123 in maglia azzurra. Il bomber azzurro di tutti i tempi festeggia così il rinnovo del contratto fino al 2022 con un gol alla Mertens. Freddezza, lucidità, classe: un colpo da campione.

SUPER DRIES

Sta bene atleticamente e mentalmente, imprendibile per i difensori della Spal, subito decisivo, suo il primo guizzo del match al San Paolo a porte chiuse, il secondo gol dopo quello pesantissimo messo a segno nella semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter. Super Dries decisivo nel Napoli di Gattuso, straordinario il feeling con il tecnico calabrese che confidava molto sul suo rinnovo. Perfetto per il suo 4-3-3, un ruolo che conosce ormai a memoria: determinante non solo per il gol ma proprio per il modo di giocare a memoria con la squadra. I suoi tocchi sono sempre di prima per i compagni, straordinaria anche la generosità nel rincorrere gli avversari quando perde palla. Un’altra prova superlativa, tra i migliori in assoluto contro la Spal. Fonte: Il Mattino