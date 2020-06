Goal numero 14 per Mertens in stagione: Reti belle, mai banali

LA SERIE MAGICA

Settimo gol in campionato per Mertens, la rete numero 14 in stagione. Comprese le sei in Champion League e quella in coppa Italia contro l’Inter. Reti belle, mai banali e sempre importanti. Già, perché importante per il Napoli è stato far gol subito contro la Spal, anche se poi è arrivato il pareggio di Petagna: gli azzurri, infatti, hanno mostrato subito di poter creare grossi problemi alla formazione di Di Biagio. E Dries è più carico che mai, sempre più un idolo per i napoletani, per tutti è Ciro, i tifosi lo amano: in settimana ha autografato il suo murales ai Quartieri Spagnoli. Fonte: Il Mattino