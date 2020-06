Liga – Getafe-Real Sociedad: Padroni di casa in corsa per la Champions

Ore 22:00

Getafe-Real Sociedad 2-1 Mata (G) rig. 20′ 83′, Januzaj (R) 55′

Getafe (4-4-2): Soria, Suarez, Etxeita, Chema, Miramontes, Cucu (Jason 82′), Arambarri, Maksimovic, Nyom (Etebo 69′), Duro (Molina 69′), Mata (Timor 90′). A disposizione: Chichizola, Lavin, Etebo, Fajr, Molina, Ndiaye, Portillo, Poulolo, Jason, Angel, Timor. Allenatore: Bordalas.

Real Sociedad (3-4-2-1): Remiro, Elustondo (Djouhara 89′), Le Normand, Pacheco (Zubimendi 78′), Zaldua, Merino, Zubeldia, Monreal, Januzaj (Willian Jose 78′), Oyarzabal, Isak (Portu 67′). A disposizione: Zubiaurre, Moya, Djouhara, Gorosabel, Lobete, Lopez, Munoz, Odegaard, Portu, Willian Jose, Zubimendi, Zurutuza. Allenatore: Alguacil.

Arbitro: Vega.

Ammoniti: Olivera (G) 11′, Duro (G) 13′, Chema (G) 43′, Isak (R) 66′, Suarez (G) 68′, Oyarzabal (R) 74′, Etebo (G) 80′, Merino (R) 83′, Mata (G) 87′.

Note: recupero p.t. 5′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Dopo un’iniziale fase di studio la sfida si sblocca al 20′ con la rete di Jaime Mata che trasforma un calcio di rigore, al 36′ Januzaj ci prova direttamente su punizione ma la sfera termina a lato non di molto. Nel finale di tempo non arriva la reazione della Real Sociedad così al duplice fischio squadre a riposo sull’1-0 del Getafe.

Secondo tempo. Nella ripresa Janizaj pareggia i conti ma la sua rete viene annullata per offside, dopo il consulto col VAR però il goal viene convalidato così la Real Sociedad può festeggiare per l’1-1. Al 73′ Oyarzabal cerca la soluzione a giro ma la sfera termina sul fondo di pochissimo, all’83’ Mata firma la personale doppietta riportando in vantaggio il Getafe con un facile tap-in sfruttando l’assist di Molina per il definitivo 2-1 che regala la vittoria ai padroni di casa.

Classifica

Real Madrid 71-Barcellona 69-Atletico Madrid 58-Siviglia 54-Getafe 52-Villarreal 51-Real Sociedad 47-Valencia 46-Athletic Bilbao 45-Granada 43-Osasuna 41-Levante 41-Betis 37-Valladolid 35-Eibar 35-Alavés 35-Celta Vigo 34-Mallorca 26-Leganés 25-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri