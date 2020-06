La gioia di Younes: «Vittoria a testa alta»

È stato il primo gol dell’annata, l’ultima volta era andato in rete quattordici mesi fa contro il Frosinone, una stagione in chiaroscuro tutto sommato come questa. Nove le presenze in questo campionato, una in Champions e un’altra in coppa Italia: apparizioni di pochi minuti, cinque nel pareggio di Liverpool ad Anfield e sei nella semifinale di ritorno della Coppa tricolore contro l’Inter. Ieri un quarto d’ora circa, due buone accelerate, un assist mancato, un gol e un altro sfiorato, sarebbe stata una clamorosa doppietta se il suo destro da fuori area, più di precisione che di potenza, non avesse peccato di pochi centimetri. «Sono 15 gli azzurri andati a segno in questa stagione» ha esultato il club sui propri canali social, ha prontamente risposto il tedesco: «A testa alta! Sono contento del mio primo gol stagionale ma ancor di più per la vittoria». Il contributo dalla panchina facendosi trovare pronto e la certezza di essere nella considerazione del tecnico: c’è soprattutto questo nella tranquillità del tedesco riscopertosi bomber quattordici mesi dopo.

Fonte: Il Mattino