Il trio dei piccoletti: Callejon sopra Insigne e Mertens. I voti del CorrSport

Callejon 7 Gioca un calcio cerebrale, da intellettuale, lasciando che il pericolo per la Spal corra sul filo del fuorigioco, dove lui sa danzare senza mai sforare. Il gol appartiene all’album della casa: solita posa, identica postura, come da sette anni in qua.



Mertens 6,5 Capisce prima degli altri che sta per succedere qualcosa ed infatti aggredisce i sedici metri e fa 123 gol: è un «killer», ma con la faccia d’angelo.



Insigne 6 Il Var gli toglie il gol non la generosità che caratterizza una altra giornata da filantropo: lavora più per gli altri che per se stesso. Non gli piace uscire ma la gestione del minutaggio proietta verso Bergamo.