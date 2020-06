Il Napoli di Gattuso: palleggio, manovra avvolgente e movimento

Catenaccio, parola abusata. Riferita a Gattuso, poi, una vera eresia. Il Napoli del tecnico calabrese ha una sua precisa idea di gioco, che comincia, come appare più che evidente, dal basso. Ma la squadra azzurra palleggia e gioca ad un tocco. Ieri sera, al San Paolo, soprattutto nella prima frazione di gioco, ha esibito una manovra avvolgente, buona rapidità, precisione e movimento continuo di tutti. Un Napoli molto convincente in fase di possesso anche per la grande qualità dei tre centrocampisti Fabian Ruiz, Lobotka e Elmas, tre dei sette volti nuovi proposti da Gattuso rispetto alla trasferta di Verona. Un turnover ampio in tutti i reparti: in porta tocca a Meret, il terz ino sinistro è Mario Rui anche lui molto positivo nella fase di palleggio, nel tridente d’attacco al fianco del riconfermato Insigne tornano Callejon e Mertens.

Il Mattino