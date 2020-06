Il Mattino – Napoli, lo show di Gattuso non si ferma più

Il Napoli vince ancora, contro la Spal è il secondo successo consecutivo in campionato dopo la ripresa (il quinto tenendo presente i tre prima dello stop): ora è a meno tre dalla Roma, sconfitta dal Milan, mentre resta invariato il distacco dall’Atalanta, quarta in classifica, che ha vinto a Udine e conserva i dodici punti di vantaggio. Giovedì c’è lo scontro diretto a Bergamo, una partita decisiva per gli azzurri per provare ad accorciare e tenere viva la corsa Champions. I segnali della squadra di Gattuso in questa fase continuano ad essere confortanti sia dal punto di vista atletico che del gioco: molte le cose positive emerse contro la Spal e qualche difetto da correggere, come qualche occasione di troppo concessa alla formazione di Di Biagio. Un tris firmato da Mertens, Callejon e Younes, per la Spal a segno il neo azzurro Petagna. Fonte e foto: Il Mattino