Gattuso e la squadra hanno convinto Callejon a restare fino a fine Agosto

La storia tra Napoli e Callejon non terminerà con la sfida con la Spal, ma sarà il 31 Agosto. Lo spagnolo però sembrava che potesse restare in maglia azzurra, visto che tra le parti non sono mancati i classici malintesi, ma per fortuna si è sistemato tutto. Determinanti sicuramente mister Gattuso e tutta la squadra a convincere il club a prolungare il suo contratto e far firmare una sorta di polizza contro gli infortuni. Da settembre probabilmente sarà addio, ma alla fine Calletti resterà fino a fine a stagione, rinunciando a metà dello stipendio, se non è amore, poco ci manca.

Fonte: Repubblica