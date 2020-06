E’ spagnolo il centrocampo azzurro: ieri sera al San Paolo si è visto questo

Elmas 6 – Con quei piedi, ti puoi permettere quell’assist. Ma anche altro, che invece rimane soffocato nella bolla d’afa del San Paolo. E’ tante belle intenzioni, che però evaporano, mentre avrebbero bisogno di essere costruite.

Fabian Ruiz 7 Il palleggio è quello consueto, ma senza imprimergli ritmo che peraltro non gli appartiene ma che servirebbe per spostare la Spal in mezzo al campo. La volée di sinistro, quando Mertens gli spalanca l’area, è da dimenticare, ma la partita la apre lui, mandando il belga in porta e la chiude lui, trovando Younes con un sinistro magico. Pure da fermo, insomma.



Lobotka 6,5 Il regista verticale, che ama cercare gli angoli di passaggio e non limitarsi a fare da schermo dinnanzi alla difesa. Rispetto a Demme corre più in avanti, lo ha nelle corde, e però fa sfiancare Murgia, che perde chili e chili per stargli addosso.