Dopo 14 mesi da Frosinone, Yuones centra la porta!

Non è da tutti spedire in fondo al sacco il primo pallone della partita. C’è riuscito Amin Younes, il ventiseienne tedesco che il Napoli prelevò dall’Ajax e che ha sempre fatto la spola tra panchina e campo, più panchina che campo ovviamente. Al minuto 78 di ieri, dopo che Gattuso lo aveva lanciato nella mischia pochi secondi prima, il ragazzo ha risposto presente sull’ennesima pennellata di Fabian Ruiz. Assist del mancino spagnolo e capocciata facile facile di Younes, a non più di cinque metri dalla porta ferrarese, con Letica allibito per l’enorme solitudine che i suoi compagni di reparto avevano concesso all’azzurro, alla quarta rete nel Napoli (prima in stagione) tutte in campionato. Il modo migliore per ripagare la fiducia del tecnico, che dopo la conquista della coppa Italia contro la Juventus aveva garantito presenze e minutaggio per tutti, citando proprio Younes.

Fonte: il Mattino