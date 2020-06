Chiariello: “Zona salvezza? Il Lecce si gioca tutto, la Samp solo disastri”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Brescia e SPAL hanno un piede e mezzo in Serie B, finché la matematica non condanna, non bisogna farlo anticipatamente. A 10 giornate dalla fine, la classifica dice che la SPAL ed il Brescia non hanno speranze. Inter-Brescia e SPAL-Milan sono due partita senza insidie per le due milanesi, chi invece si gioca tutto è il Lecce. Se c’è una squadra che ha fatto disastri inauditi post Covid, è la Sampdoria che finora ha preso solo mazzate. Scandaloso il rigore dato al Genoa, il Torino è moribondo, Udinese franata. Guarda caso tutti coloro – tranne che il Lecce – che sparavano contro la ripresa del calcio”.