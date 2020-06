Centrocampo – Per Il Mattino è ok con lo slovacco che si fa le ossa

Ecco i voti de Il Mattino al centrocampo azzurro, dopo la vittoria sulla SPAL. Fabian giganteggia, regalando due assist (uno a Mertens e l’altro a Younes). Molto bene Elmas che sfiora la rete nel primo tempo con un destro a fil di palo, mentre prova sufficiente per l’ex Celta Vigo Lobotka.

7 FABIAN RUIZ Spinta entusiasta e continua, smazza assist (ben due) percuote la zona centrale del campo con personalità e passo determinante. Murgia fa una fatica immonda. Si inventa i passaggi per Mertens e Younes, assiste Lobotka nella fase di prima costruzione, si fa vedere con continuità nei pressi dell’area di rigore, sempre nel vivo del gioco.

6 LOBOTKA Missiroli parte da play e lui si alterna con Fabian nel ruolo. Qualche buona giocata, cerca sempre di andare a due tocchi. In occasione del gol di Petagna si dimostra in ritardo ad accorciare: poi, riprende in mano il centrocampo, dettando i tempi della manovra con puntualità. Qualche patema in più quando il pallone lo portano i romagnoli.

6,5 ELMAS Ha il merito di conquistare il pallone che vale il vantaggio del Napoli Scivolata, pallone preso, scambio con Koulibaly ed azione avviata per il vantaggio di Mertens. Subito dopo, sfiora il palo con una conclusione molto pericolosa. Ancora protagonista nell’azione del 2-1: bella visione di gioco per l’assist che arma il destro di Callejon per il nuovo vantaggio azzurro.