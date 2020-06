Attacco – Callejon premiato per il suo gesto con il ritorno al gol. I voti de “Il Mattino”

6 CALLEJON Reca lo vede partire e non lo segue con intensità in occasione del pari, poi ha un’altra indecisione al limite dell’area che porta al tiro Valoti. Ma si fa perdonare, praticamente subito: al 35’ riporta il Napoli in vantaggio, stop e tiro tutto di destro di squisita fattura, celebrando al meglio il mini-prolungamento fino alla fine della stagione.

7 MERTENS Regista, trequartista, punta. Ma ha capito che siamo a fine giugno? Sigla il gol 123 con la maglia del Napoli dopo pochi minuti con un lob delizioso che batte Letica. Festeggia dopo l’ok del Var. Sempre presente in tutte le azioni offensive, non va mai in modalità risparmio. Gara di grande voglia e anche di grande combattimento

6 INSIGNE Murgia e Cionek provano a dargli noia. Avrebbe voluto completare l’opera iniziata dai gemelli Mertens e Callejon, ma il Var gli annulla un gol per una millimetrica posizione di fuorigioco. Fa una smorfia al cambio che può essere fraintesa, che in una serata del genere proprio non ci azzecca. Mezzo voto in meno. E va dietro la lavagna.