Il Napoli affronterà questo pomeriggio alle ore 19,30 la Spal, in un San Paolo a porte chiuse, per questo che il tecnico degli azzurri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna su twitter. “#NapoliSpal Meret è anche un ex e ci tiene a scendere in campo. Nell’ottica delle rotazioni Gattuso lo farà giocare. Lobotka titolare. #certezze”.

La Redazione