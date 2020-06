Todibo non piace solo al Napoli: Ecco la valutazione

Un ritorno di fiamma che potrebbe incendiare il mercato del Napoli. Jean-Clair Todibo è il profilo ideale per la difesa azzurra del futuro. Giovane ma già con tanta esperienza in Europa, con qualità innegabili e da rilanciare dopo un passaggio avventato al Barcellona che non ha fatto felice nessuno. Dopo i sei mesi allo Schalke 04, il centrale difensivo francese deve trovarsi una nuova squadra. La Bundesliga è finita e i catalani l’hanno già messo sul mercato con il calciatore e il suo staff pronti a valutare le offerte.

Tra le squadre più interessate c’è anche il Napoli, che in Todibo potrebbe trovare l‘alternativa giusta a Koulibaly, se il franco-senegalese dovesse partire. Il Barcellona chiede 25 milioni di euro per il cartellino del classe ’99 che piace a tante squadre in Europa: sono interessate anche Everton, Watford e Southampton in Premier League, mentre la valutazione sembra proibitiva per Siviglia e Colonia. Fonte: Il Mattino