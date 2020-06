SKY, Gattuso (conf): “Tra il Napoli e Callejon non poteva finire qui”

Le telecamere di Sky sono in sala stampa per la conferenza di mister Gattuso. Se ne ascoltano degli stralci. “Il Napoli deve recuperare energie e pensare alla gara con l’Atalanta. Noi non possiamo fare più di questo, non so se ciò basterà, perchè l’Atalanta non è affatto una sorpresa, ovvio che ci proveremo. Io dico sempre ai miei giocatori che quello che facciamo adesso sarà molto utile per costruire la prossima stagione. Sui singoli: Callejon, sono contento per lui, non poteva chiudere così, dopo 7 anni. Professionalmente è uno che dà molto, utile anche nello spogliatoio, lui ha voluto fortemente restare fino ad agosto ed anche il presidente è stato d’accordo. Lobotka è stato preso per le sue caratteristiche, insieme a Demme, che è più ordinato, ma lo slovacco può dare tanto, sa giocare a calcio. Insigne è da un bel po’ che gioca molto bene, ha un’ottima condizione fisica, lui deve sentirsi importante, e lo è. Dà una grossa mano anche in fase di non possesso”