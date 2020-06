SKY, Ambrosini: “Il Napoli ha ritrovato il gusto di giocare”

SKY – Atalanta, Milan e Napoli sono le squadre “rientrate” meglio dopo la lunga pausa dovuta all’ emergenza coronavirus. Per molto tempo gli azzurri avevano viaggiato in quel limbo che non produce perchè privo di obiettivi. Adesso, dopo la vittoria in Coppa Italia, la squadra si è ritrovata, ma ha anche rivisto la classifica muoversi, la si può risalire e quindi c’è un buon piazzamento per cui lottare e soprattutto, come si argomenta nel salotto di Sky, e lo dice Massimo Ambrosini: “Il Napoli ha ritrovato il gusto di giocare a calcio e di farlo bene, perchè al Napoli piace gioca bene”