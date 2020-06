SERIE B FEMMINILE – Silvia Vincenzi ad un passo dal rinnovo con la Lazio

Nonostante la mancata promozione in serie A e le polemiche tra Lotito e Damiano Tommasi, la Lazio Women’s pensa al futuro e programma già la prossima stagione. Le biancocelesti allenati da mister Selaman, stanno per confermare anche per la prossima stagione il portiere classe ’83 Silvia Vincenzi. Oltre ad aver avuto una stagione positiva tra i pali, l’estremo difensore si è dimostrata un leader per le compagne di squadra, è pronto il rinnovo per la prossima stagione.

Fonte: tuttocalciofemminile.com