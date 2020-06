Serie A,28° giornata:Vittorie esterne per Atalanta e Bologna ,pari a Sassuolo!

Terminate le gare delle 19 e 30 ,valide per il 28° turno di Serie A.

Oltre la vittoria per 3-1 del Napoli,ai danni della SPAL, sono arrivate 2 vittorie esterne ed un pari. A Marassi il Bologna si è imposto per 2-1 sulla Sampdoria. Doppio vantaggio per gli ospiti con Barrow ed Orsolini.Gol di Bonazzoli nel finale. L’Atalanta continua il suo rullino di marcia a suon di gol,stavolta ci va di mezzo l’Udinese. I bergamaschi vanno in vantaggio con il solito Zapata , ma i padroni di casa pareggiano subito con Lasagna.Nella ripresa entra Muriel che sigla una doppietta.Nel finale ancora Lasagna in rete per il 2-3 finale. Pari per 3-3 tra Sassuolo ed Hellas Verona.Il tutto succede nella ripresa con gli ospiti che si portano in vantaggio con Lazovic,ma Boga pareggia subito.Poi gli uomini di Juric siglano un doppio vantaggio ,prima con Stepinski e poi con Pessina. Ma i padroni di casa non si arrendono.Prima accorciano con un’altra rete di Boga ,e nel recupero Rogeiro sigla il pari.

Sampdoria-Bologna 1-2

Sassuolo -Hellas Verona 3-3

Udinese-Atalanta 2-3