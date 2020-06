SERIE A – Napoli-Spal 3-1, i top della squadra di Gattuso

Il Napoli batte per 3-1 la Spal, ottiene il quinto successo di fila e si prepara alla sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Gli azzurri al primo affondo passano, assist di Elmas e rete di Mertens. Il match sembra indirizzato verso la squadra di Gattuso, ma la Spal pareggia con Petagna, che non esulta. La partita però va di nuovo a favore del Napoli, con il raddoppio di Callejon. Nel secondo tempo i tanti cambi e tra questi arriva la rete di Younes su cross di Fabian Ruiz. Nel finale Lozano sfiora l’euro gol partendo da centrocampo, ma viene fermato da Felipe. Gli azzurri ora sono a tre punti dal quinto posto e giovedì c’è l’Atalanta. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Hysaj 6,5 – Il terzino destro albanese ha giocato al posto di Di Lorenzo, non certo il primo venuto, ma l’ex Empoli ha dimostrato tutta la sua goliardia ed ha spinto in avanti come non mai. Novanta minuti, anche in fase difensiva senza soffrire anche in difesa. Gattuso gli ha dato fiducia e Hysaj lo ha ripagato.

Fabian Ruiz 7 – Partita impeccabile per lo spagnolo, dove non solo ha giganteggiato a centrocampo, ma ha fornito due assist al bacio per i compagni. Soprattutto quello per Younes, con il goniometro, davvero eccezionale ed unico nel suo genere.

Lobotka 7 – Lo slovacco ex Celta Vigo è entrato in campo con la giusta determinazione. Non era semplice sostituire Demme, ma lo ha fatto con grande sicurezza. Giocate eccezionali, lotta in mezzo al campo, regge fino alla fine senza mai calare.

Elmas 6,5 – Il macedone pronti, via regala l’assist per il gol di Mertens, poi cerca sempre le giocate per i compagni e anche qualche azione personale. Rispetto alla sfida con l’Inter in Coppa Italia, meglio per applicazione.

Callejon 6,5 – Per lo spagnolo non sono stati giorni facili, visto la questione del rinnovo fino al 31 Agosto. Ma come sempre gli succede, lui entra in campo e dà tutto. Sfiora più volte la rete, prima del raddoppio. I compagni lo applaudono anche quando esce, un professionista fino alla fine.

Mertens 6,5 – Il belga segna dopo pochi minuti, poi cerca anche di far fare le reti ai compagni di squadra e con Insigne c’era riuscito prima dell’annullamento. Il belga non era al top ma ha come sempre illuminato la scena.

Insigne 6,5 – Il capitano avrebbe meritato la rete personale, peccato per il fuorigioco di Mertens. Per il resto il ragazzo di Frattamaggiore ha anche oggi mostrato tutta la sua grinta e la sua classe.

Lozano 6,5 – Il messicano molto più nel gioco, attivo e corre come non mai. Sfiora la rete, dove il portiere para, ma i suoi scatti fanno impazzire la difesa della Spal. Sfiora un gol partendo da centrocampo, peccato che è arrivato stanco. Sta cominciando a far vedere i suoi colpi di classe.

Younes 6 – Il libanese tedesco entra e va in gol di testa, ma poi perde mezzo punto per non aver passato la palla a Lozano. Comunque entra con il piglio giusto e merita la sufficienza.

A cura di Alessandro Sacco