Serie A/ Milan-Roma (2-0): I rossoneri la vincono nella ripresa

MILAN-ROMA

PRIMO TEMPO

I rossoneri ritornano a San Siro se pur a porte chiuse, dopo il ritorno in campo dallo stop per l’emergenza sanitaria. Di fronte quest’oggi il Milan affronta una Roma ancora in corsa per una possibile qualificazione in Champions. Partono subito forte i giallorossi con il possesso palla e padroni del gioco, ed è Dzeko ad avere l’occasione del vantaggio ma di testa manda fuori. L’occasione del Milan arriva con Calhanoglu che con un colpo di testa in buona posizione davanti a Mirante non inquadra la porta. 0-0 dopo i primi 45′ di gioco.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa è il Milan ad iniziare all’ attacco nel tentativo di trovare il gol, ma con tentativi imprecisi arrivato al limite dell’ area di rigore. Al 65′ ottima triangolazione tra Calhanoglu e Saelemaekers, con il tiro di quest’ ultimo deviato in angolo. Al 76′ il Milan si porta in vantaggio con il suo uomo gol Ante Rebic, che è abile a concludere su una ribattuta sul palo la sua prima occasione, 1-0 per i rossoneri. All’ 88′ Theo Hernandez viene atterrato in area di rigore da Smalling, l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto va Calhanoglu che firma il 2-0 per i rossoneri. Il Milan vince e si avvicina al traguardo Europa League, per la Roma sconfitta che allontana ancor di piu l’obiettivo Champions.

TABELLINO

MILAN(4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo(54’Saelemaekers), Bonaventura(54’Paquetà), Calhanoglu; Rebic(77’Leao). All.: Pioli.

A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Duarte, Laxalt, Biglia, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, D. Maldini, R. Leão.

ROMA(4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante(81’Pastore), Veretout; Kluivert(58’Carles Perez), Lo. Pellegrini(81’Diawara), Mkhitaryan(69’Perotti); Dzeko(70’Kalinic). All.: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Kolarov, Bruno Peres, Ibanez, Pastore, Diawara, Villar, Perez, Perotti, Under, Kalinic.

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Giacomelli di Trieste, Paganessi – Valeriani, IV: Manganiello, VAR: Orsato, AVAR: Preti.

RETI: 76’Rebic(M), 89’rig. Calhanoglu(M).

NOTE: Ammoniti Pellegrini (R), Castillejo (M), Rebic (M), Veretout (R).

Rec. +2-1°t, +5-2°t.

A cura di Antonio Bisesti.