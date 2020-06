Serie A/ Equilibrio tra Milan e Roma dopo la prima frazione di gioco

MILAN-ROMA

I rossoneri ritornano a San Siro se pur a porte chiuse, dopo il ritorno in campo dallo stop per l’emergenza sanitaria. Di fronte quest’oggi il Milan affronta una Roma ancora in corsa per una possibile qualificazione in Champions. Partono subito forte i giallorossi con il possesso palla e padroni del gioco, ed è Dzeko ad avere l’occasione del vantaggio ma di testa manda fuori. L’occasione del Milan arriva con Calhanoglu che con un colpo di testa in buona posizione davanti a Mirante non inquadra la porta. 0-0 dopo i primi 45′ di gioco.

TABELLINO

MILAN(4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Duarte, Laxalt, Biglia, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, D. Maldini, R. Leão.

ROMA(4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Kolarov, Bruno Peres, Ibanez, Pastore, Diawara, Villar, Perez, Perotti, Under, Kalinic.

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Giacomelli di Trieste, Paganessi – Valeriani, IV: Manganiello, VAR: Orsato, AVAR: Preti.

RETI:

NOTE: Ammoniti Pellegrini (R), Castillejo (M),

Rec. +2-1°t

A cura di Antonio Bisesti.