San Paolo: la rifinitura mattutina di Gattuso poi tutti al Britannique

Out il centrocampista brasiliano per la sfida di stasera a porte chiuse, ieri ha svolto solo terapie per un affaticamento muscolare alla coscia destra. L’unico indisponibile per Gattuso che nella rifinitura al San Paolo aveva tutti a disposizione (stamattina gli azzurri si ritroveranno allo stadio e si sposteranno in ritiro all’hotel Britannique in attesa della partita). Pronto anche Manolas che però partirà ancora dalla panchina, verrà riconfermata la coppia centrale Koulibaly-Maksimovic, affidabilissima contro Inter e Juve, nella semifinale e finale di coppa Italia, e contro il Verona in campionato. Il difensore serbo con Ringhio si sta esprimendo al massimo e presto rinnoverà il contratto con il Napoli. «Sicuramente, non ho mai avuto questa continuità, prima giocavo una-due partite al massimo, poi panchina di nuovo per 4-5 gare. Per tutti è più facile giocare così ed ho la fiducia dell’allenatore. Mi piacciono gli allenamenti di Gattuso, come prepara le partite, ci aiuta nei momenti difficili ed è sempre al fianco nostro», ha detto a Sky aggiungendo. «E’ una partita importante per loro, ma anche per noi. C’è una possibilità per giocare per il quarto posto e ci proviamo. Trofeo? Mi piace vincere qui, i tifosi meritano tanto». Fonte: Il Mattino