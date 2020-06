Ritiro a Castel di Sangro a fine Agosto, in settimana l’ufficialità

Il ritiro del Napoli per questa stagione sembra essere fissato quasi ufficialmente; infatti ecco cosa riporta il Corriere del Mezzogiorno in merito: “Sono stati definiti gli accordi con la Regione Abruzzo e il comune di Castel di Sangro per il ritiro previsto tra fine agosto e inizio settembre, nella prossima settimana dovrebbe essere tutto formalizzato e ufficializzato. L’intesa sarà efficace solo per quest’anno con la promessa di valutare anche per il futuro altre sinergie”.

Fonte: il Corriere del Mezzogiorno