Nuovo obiettivo per la difesa in caso di addio di KK: costa 12 milioni!

Secondo Tuttosport, il Napoli avrebbe individuato in Todibo il sostituto di Koulibaly, ecco quanto si evince: “Il Napoli organizzerà il mercato in entrata solo dopo aver delineato alcune cessioni. Un nome che svetta su tutti gli altri è quello di Kalidou Koulibaly . Il Napoli non vorrebbe privarsene, è chiaro, ma il Liverpool potrebbe esaudire le richieste di De Laurentiis. Il presidente degli azzurri avrebbe assestato la soglia minima per la cessione a quota 80 milioni di euro. Il Napoli avrebbe già individuato un sostituto per il difensore senegalese. Il club azzurro avrebbe bisogno di un comunitario per lasciare liberi i due slot degli extracomunitari eventualmente per l’attaccante centrale e l’esterno d’attacco. Nel mirino del direttore sportivo Giuntoli è quindi finito un difensore centrale europeo: si tratta del francese Jean Clair Todibo, classe 1999, anche se di Dicembre, quindi di fatto quasi un 2000. È di proprietà del Barcellona, ma quest’anno sta giocando in prestito allo Schalke 04. Per la dirigenza del Barcellona, il calciatore non è incedibile e il Napoli lo segue dai tempi del Tolosa. La proposta del Napoli ai blaugrana sarebbe di 12 milioni.