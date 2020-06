Morabito: “Parlai con il Napoli di Rashica già quand’era al Vitesse”

È tra i nomi di mercato più seguiti negli ultimi anni, piace molto al Napoli e soprattutto a Giuntoli, ma anche questa estate le possibilità di vedere Milot Rashica in maglia azzurre sono poche. Il calciatore – impegnato oggi nella difficile impresa di salvare il Werder Brema in Bundesliga attraverso i playout – potrebbe restare in Germania o finire in Italia, ma altrove, con il Milan interessato.

«Parlai con il Napoli di Rashica già quand’era al Vitesse» ha detto a Radio Kiss Kiss Vincenzo Morabito, intermediario di mercato che tre anni fa si interessò al possibile trasferimento. «C’era molto interesse, piaceva molto a Giuntoli. Non se ne fece nulla con il Napoli perché c’era il problema dello slot da extracomunitario. Andò poi in Germania perché il suo procuratore è un albanese che ha giocato in Bundesliga, ma posso dire che Giuntoli lo seguiva quando aveva 18 anni. Oggi non costa più di 15-16 milioni di euro». Fonte: Il Mattino