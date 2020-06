L. Di Biagio (all. Spal): «Voglio coraggio davanti»

Sentir parlare di miracoli alla Spal in queste ore è ricorrente, per la sfida da brividi col Napoli e l’esigenza di raddrizzare la classifica se vuole rincorrere la salvezza. Di Biagio sa cosa chiedere al San Paolo: «Vorrei una squadra più coraggiosa e offensiva, capace di creare qualcosa di buono nella metà campo avversaria. Penso soprattutto all’atteggiamento, al di là delle scelte con le variazioni che ci saranno e diversi acciacchi che abbiamo avuto. A volte non è scontata una formazione che fino a due giorni prima l’allenatore ha nella testa. Affronteremo un avversario tra i più in forma, galvanizzato dagli ultimi risultati. Mi aspetto una Spal in crescita, specie a livello fisico e della fluidità di gioco che è venuta a mancare contro il Cagliari. Il modo di affrontare questa partita ce l’abbiamo ben chiaro, poi servono i fatti e loro devono capire cosa ci stiamo giocando».

QUANTI DUBBI

Si porta dietro i dubbi per le condizioni dei suoi, come l’ex Valdifiori, Fares e Reca sui quali il tecnico non si sbilancia: «Valuterò fino all’ultimo, mentre per Berisha stiamo vedendo col dottore per capire: non sta bene e verifichiamo la prossima settimana diverse opzioni per risolvere l’infortunio. Col Cagliari abbiamo corso, però male, e ora servirà essere più propositivi e concreti. Per recuperare mancano ancora tante gare, che come coi sardi potranno essere decise da un singolo episodio. Tutto può accadere, specialmente per le squadre di bassa classifica che non sono abituate agli impegni ravvicinati e hanno organici ridotti. Sarà determinante centellinare le energie. Ci si giocherà tutto negli scontri diretti, sono convinto che la quota salvezza si abbasserà notevolmente rispetto ai 40 punti fissati da molti».

Massimo Boccucci (CdS)