Jurgen Klopp: “Quelli di Sacchi i complimenti più apprezzati”

Jurgen Klopp, dopo la vittoria Champions dello scorso anno, è riuscito a portare il Liverpool a vincere la Premier dopo 30 anni. Il tecnico dei Reds ha ricevuto complimenti da tutti. Tra i più apprezzati quelli di Arrigo Sacchi. Lo afferma lo stesso tecnico in un’ intervista concessa alla Bild:

“Per me è stato bellissimo ricevere i suoi complimenti perché per me lui ha rivoluzionato il calcio. Avevo una vaga idea di fare questo mestiere quando al Mainz venni allenato da Wolfgang Frank. Lui mi ha plasmato in maniera netta. Cominciò molto presto, e in maniera intensa, a esporci le idee di Sacchi. Lui ha rimpicciolito il campo con vari accorgimenti tattici. Quel che lui ha dato tatticamente al calcio è incredibile. Il passaggio dalla marcatura a uomo a quella a zona è stato interessante da osservare e studiare”.

Klopp, poi, parla anche del “suo” Liverpool: “Qual è il mio segreto? Non ho modificato molto il mio modo di allenare rispetto a quando perdevo tutte quelle finali… Scherzi a parte, noi, inteso come il nostro staff, abbiamo preso tante decisioni giuste. Se ho un talento è quello di saper mettere insieme tante persone che lavorano bene. Ho uno staff di altissimo livello. Lavoriamo a ogni aspetto e questo ci aiuta a migliorare. Non abbiamo un segreto, abbiamo un grande staff”