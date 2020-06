James Rodriguez: “Ancelotti è un allenatore super, sa gestire un gruppo”

James Rodriguez, é stato intervistato da Rio Ferdinand alla Locker Room, ecco le sue parole: “Il dieci è un ruolo particolare, devi avere gli occhi dietro la testa. Ho sempre pensato che il 10 debba avere il controllo di tutta la squadra. Deve sapere i suoi compagni dove sono, deve creare occasioni da gol e saper segnare. Il 10 deve dare spettacolo. La scorsa estate avevo una buona offerta da un club di cui non voglio fare il nome ma il Real non mi ha fatto andare via. Avrei preferito cambiare squadra perché sapevo che qui avrei giocato poco. Con Ancelotti, com’è noto, ho un rapporto speciale. È un allenatore super, sa come gestire e guidare un gruppo, avevo completa fiducia in lui. Al primo anno a Madrid, con lui ho segnato 17 gol e ho fatto 17 assist, un anno eccezionale. Se stai bene fisicamente, ti senti a tuo agio, stai bene psicologicamente, ti comporti da atleta, mangi bene, il rendimento arriva di conseguenza. Il giocatore più forte contro cui ho giocato? Iniesta. I cinque giocatori più forti con cui ho giocato? Ronaldo, Ribery, Robben, Benzema, Sergio Ramos. Ma al Monaco ho giocato con Falcao che allora era straordinario e Berbatov un calciatore dalla tecnica sopraffina”.