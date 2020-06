GIUDICE SPORTIVO – Due turni per Vlahovic, niente Torino per Simone Inzaghi

Periodo per il Giudice sportivo intenso per quanto riguarda le squalifiche, visto anche gli impegni ravvicinati di campionato. Mano pesante per Vlahovic, dove la gomitata in Lazio-Fiorentina, costa caro al classe 2000 croato. Ecco le sentenze ufficiali.

Vlahovic Dusan (Fiorentina) Due giornate di squalifica per aver dato la gomitata nel finale di gara al difensore della Lazio Patrich.

Lucioni Fabio (Lecce) Una giornata, per il rosso a metà primo tempo nella sfida contro la Juventus

Inzaghi Simone (all. Lazio) Una giornata per essere stato cacciato dall’arbitro Fabbri per aver superato la linea dell’area tecnica.

Fonte: legaseriea.it