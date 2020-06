Ghoulam in difesa contro la Spal e piccola rivoluzione

In porta contro la Spal dovrebbe toccare a Meret, anche tra i pali Gattuso andrà avanti con l’alternanza tra i due portieri, Ospina tornerà in campo dal primo minuto a Bergamo con l’Atalanta. Meret, tornato grande protagonista nella finale di coppa Italia contro la Juve, avrà più spazio in questo finale di stagione, ed è un punto fermo per il futuro: quella con la Spal sarebbe una partita particolare per lui che è un ex. A destra Hysaj favorito su Di Lorenzo, a sinistra Mario Rui e a Ghoulam toccherà un altro spezzone di partita come nel finale di match contro il Verona martedì scorso al Bentegodi dopo una lunghissima assenza. Fonte: Il Mattino