[Formazioni] Napoli/Spal, in attacco il tridente “leggero”, Hysaj favorito su Di Lorenzo

Quest’oggi alle ore 19,30, il Napoli affronterà allo stadio San Paolo, la Spal per la ventottesima giornata di campionato. Il tecnico degli azzurri Gattuso, farà turnover, Meret in porta, sulla destra Hysaj in leggero vantaggio su Di Lorenzo, Mario Rui su Ghoulam. A centrocampo Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas, infine in attacco il tridente leggero: Callejon, Mertens ed Insigne. Per Di Biagio invece schiererà il 4-3-3, squadra spregiudicata per cercare di colpire di rimessa, con il tridente composto da: Strefezza, Petagna e Fares. Dabò in vantaggio su Valoti e Reca su Sala.

Fonte: Corriere dello Sport