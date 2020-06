Carlo Alvino: “Oggi battere la Spal e sperare in scivoloni altrui”

Nel corso di Radio Kiss Kiss della domenica, condotto da Lucio Pengue, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino sul momento della squadra di Gattuso. “Gli stadi vuoti, dobbiamo abituarci a questo nuovo modo di vivere il calcio in Italia. Quello che non cambia mai sono le polemiche, ma ormai ci siamo abituati. Il Napoli? Oggi dovrà avere la testa giusta, battere la Spal non sarà semplice, ma quello visto a Verona, fa ben sperare. Recuperare punti all’Atalanta non è semplice, 12 ne sono tanti, ma prima pensiamo alla sfida del San Paolo e poi si vede”.

La Redazione