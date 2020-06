Callejon domani firma la proroga, poi sarà addio. Tre “italiani” sul taccuino di Giuntoli

Josè Callejon sarà ancora del Napoli fino al 31 Agosto, domani firmerà la proroga, compreso la polizza contro eventuali infortuni, poi sarà addio. E’ stata dura la trattativa, dove non sono mancati i momenti che lo spagnolo e il suo agente non volevano questa firma, ma alla fine resterà in azzurro. Per il futuro si guarda a ben tre “italiani” per la prossima stagione. Il sogno è Bernardeschi della Juventus, potrebbe far parte dello scambio per Arek Milik, ma l’alto ingaggio e il prezzo non rendono semplice la trattativa. Il secondo è Boga del Sassuolo, affare meno complicato, ma sempre difficile, visto il valore di 35 milioni. Infine Under della Roma, altro giocatore gradito da Giuntoli e Gattuso, anche in questo caso, il prezzo è sui 30 milioni, ma ha estro e fantasia quindi adatto al dopo-Callejon.

Fonte: Il Mattino